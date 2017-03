Télévision

TELEVISION Le duo ne convient plus à France 2 ? Pas grave, Equidia est là…

Déprogrammés de France 2, Thomas VDB et Mathieu Madénian rejoindront-ils Equidia? - COMEDIE+

Clio Weickert

« Peut-être qu’on gêne le pouvoir en place ». C’est avec humour et sarcasme qu’ont réagi Thomas VDB et Mathieu Madénian après avoir été privés d’antenne au tout dernier moment par France 2 lundi. Une déprogrammation surprise (surprise !), justifiée par la chaîne pour cause « d’ajustements ». Et toujours dans l’humour, avant que Delphine Ernotte en personne déclare sur Twitter « vous ne me faites pas rire », les deux humoristes ont pris soin de rassurer la présidente de France Télé, l’assurant qu’ils allaient « rebondir ».

« On en profite également pour s’adresser à toutes les autres chaînes, TF1, le groupe Bolloré, Hanouna, même la chaîne Equidia », enchainent-ils alors. Une déclaration qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd…

« Drôles et pertinents »

« Pourquoi pas ? », réagit très vite Equidia sur Twitter, surfant sur la plaisanterie. « Nous recevons beaucoup de candidatures, donc si ça nous plaît, pourquoi pas ? », a confirmé à 20 Minutes Jean-Baptiste Morel, chef d'édition Web pour Equidia Live. « Ils sont drôles, ils nous font rire en tout cas, et ils sont pertinents, la question reste de savoir s’ils entreront dans notre ligne éditoriale hippique », ajoute-t-il avec malice.

Une simple blagounette, donc ? Pas tant que ça. « On est preneur de toute pastille humoristique qui serait drôle, on sait se moquer de notre image, on est une chaîne très ouverte », affirme Equidia. En attendant le prochain épisode de la guéguerre VDB-Madénian vs Ernotte, la chaîne hippique a challengé les deux humoristes sur le quinté de mercredi. Sait-on jamais ?

Hahaha ! Alors faites-nous un prono pour le Quinté de demain @TheThomasVDB & @mathieumadenian, pour voir ! https://t.co/0CTJ69DamG — Equidia Live (@Equidia_Live) March 14, 2017

