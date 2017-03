Télévision

SERIE TV L’une des actrices principales de la série compte parmi ses plus grandes fans…

Ed Sheeran s'invitera dans la saison 7 de «Game of Thrones» - Nicola Marfisi / AGF/SIPA

C.W.

Un petit nouveau dans Game of Thrones. Alors que les fans de la série devront patienter jusqu’au 16 juillet prochain, David Benioff, le co-créateur de la série phénomène a fait une annonce qui devrait attiser la curiosité de certains : la saison 7 aura pour invité le chanteur Ed Sheeran.

>> A lire aussi: Neil Fingleton, le géant de «Game of Thrones», est décédé à l'âge de 36 ans

Pour le plus grand plaisir de Maisie Williams

Mais qu’est-ce que vient faire l’artiste britannique dans cette histoire ? Surprendre Maisie Williams, aka Arya Stark. « On savait que Maisie était une grande fan d’Ed Sheeran, donc, depuis des années nous avons essayé de l’avoir dans la série pour la surprendre. Et cette année, nous avons finalement réussi », a expliqué David Benioff ce dimanche lors du Festival South by South West à Austin, au Texas, rapporte LCI. Donc oui, Ed Sheeran figurera bel et bien parmi le casting de la saison 7, mais pas d’emballement, il ne devrait s’agir que d’une toute petite apparition.

Mots-clés :