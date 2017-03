Télévision

PEOPLE L’animateur a été quelque peu indiscret samedi…

Laurent Ruquier et Léa Salamé lors de l'enregistrement de Vivement Dimanche sur FR2. Paris, 3/09/2014. - PJB/SIPA

D.B.

Laurent Ruquier aime bien les indiscrétions. La preuve encore sur le plateau d’ONPC samedi, où l’animateur a évoqué la relation que son ancienne chroniqueuse Léa Salamé entretient avec le philosophe Raphaël Glucksmann.

Alors qu’il recevait les journalistes Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat, qui sont mariés, Laurent Ruquier les a interrogés sur leur première rencontre sur un plateau de télévision. Une discussion qui lui a inspiré cette réflexion : « Les histoires d’amour entre interviewés et personnes qu’on interviewe, ça arrive (…) Regardez, on a bien eu Léa Salamé avec Glucksmann sur ce plateau », a-t-il déclaré.

Léa Salamé aime pourtant la discrétion…

Une réplique que Léa Salamé n’appréciera sans doute pas, elle qui a toujours refusé d’évoquer sa relation avec le philosophe et qui est la proie des paparazzis depuis qu'elle est en congé maternité.

