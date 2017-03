Télévision

MUSIQUE Avec sa reprise d’un tube de Moby, le trentenaire a séduit M. Pokora et Mika dans le télécrochet de TF1 samedi…

Morgan Auger, candidat de la saison 6 de «The Voice». - Lionel Guericolas / Shine / TF1 / Bureau233

F.R.

D’un télécrochet à l’autre. Samedi soir, Morgan Auger tentait sa chance lors des auditions à l’aveugle de The Voice sur TF1. Le trentenaire toulonnais n’était pas tout à fait inconnu aux yeux et aux oreilles des téléspectateurs puisqu’il faisait partie de la promotion 2004 de la Star Academy, qui a vu la victoire de Grégory Lemarchal. Il avait alors 18 ans.

« Présence vocale »

Sa reprise de Natural Blues de Moby a séduit Mika et M. Pokora qui se sont retournés sur sa prestation. Ce dernier coach a dit avoir « aimé sa présence vocale » quand l’interprète de Relax, Take it Easy a déclaré rechercher cette année « des provocateurs d’émotions ». Un argument qui a semble-t-il convaincu Morgan Auger puisqu’il a décidé de rejoindre l’équipe de Mika.

Samedi, The Voice est arrivé en tête des audiences. L’émission a été suivie par 6.9 millions de personnes, soit 33.9 % de part d’audience.

