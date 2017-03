Télévision

Ces deux-là sont connus pour ne pas se faire que des amis dans le show-business. Samedi soir, dans son émission Salut les Terriens sur C8, Thierry Ardisson a accusé Bruno Masure de lui envoyer régulièrement des textos injurieux, avant de révéler à l’antenne le numéro de portable de l’ancien journaliste.

« Je recevais depuis quelques mois des SMS avec "pétasse", "t’es une conne", "va te faire enculer", des petits trucs sympas », annonce d’abord l’animateur, avant d’égrener un 06, à peine couvert par deux brefs bips sur les quatre derniers chiffres.

Des messages « tout sauf anonymes » ?

« Un jour j’en ai eu marre de me faire agresser jour et nuit, et donc j’ai demandé à un ami dans la police », continue Thierry Ardisson, demandant à son acolyte Laurent Baffie s’il connaît l’auteur des messages. C’est « Bruno Masure », lâche rapidement l’animateur. « Mon pauvre Bruno, t’as que ça à foutre mon gars ? Mais oui je suis une pétasse et je t’emmerde », conclut-il sous les cris et les applaudissements du public.

Visiblement pas loin de son poste de télévision et pas non plus surpris par l’invective, l’intéressé a rapidement répondu sur Twitter : « Mes messages à ce pauvre Ardisson étaient tout sauf "anonymes" ! J’ai le plus profond mépris pour ce minable… Point barre Bonne soirée ». La suite de cet intéressant échange au prochain numéro.

Mes messages à ce pauvre Ardisson étaient tout sauf "anonymes" ! J ai le plus profond mépris pour ce minable ... Point barre Bonne soirée — bruno masure (@BrunoMasure) March 11, 2017

