SÉRIE TV Un pilote de 25 minutes réalisé par Joss Whedon, une Willow interprétée par une actrice différente, un Angel coupé au montage...

On n’a pas tous les jours 20 ans. A l’occasion de l’anniversaire de Buffy, 20 Minutes a voulu rendre hommage à une série culte, qui a marqué son époque, ses spectateurs et même l’histoire de la télévision : les moments les plus badass, les héritières, les raisons de son immortalité, vos témoignages… Mais même si vous savez déjà tout sur la série, que diriez-vous d’un dernier cadeau ? Le pilote jamais diffusé à la télévision.

Un pilote de 25 minutes, une autre Willow

Comme c’était souvent le cas, un peu moins maintenant, la Fox avait produit un pilote de Buffy en 1996 afin d’aller démarcher les différentes chaînes. Ces épisodes ne sont pas toujours amenés à être rendus public, à être diffusés, ou alors avec de nombreux changements, de scènes, d’acteurs, etc. C’est le cas de la série Buffy, pour laquelle son créateur Joss Whedon a écrit et tourné un pilote de 25 minutes, dont la plus grosse différence, à part sa durée, est le casting de Willow. En effet, le personnage n’est pas encore joué par Alyson Hannigan, mais par l’inconnue Riff Regan. Qui restera pour le coup inconnue.

Autre changement de casting, le principal Flutie était alors interprété par Stephen Toboloswky. Sinon, tout le monde est là… ou presque. David Boreanaz, futur Angel, avait ainsi une scène mais a été coupé au montage. Joss Whedon n’a jamais voulu faire de ce pilote inédit un bonus DVD, mais grâce aux Internets et à YouTube, il est aujourd’hui visible. En mauvaise qualité, mais visible et c’est l’essentiel. Happy bloody birthday !

