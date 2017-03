Télévision

ÉLÉGANCE TV Julien Doré a offert un slow à Anne-Sophie Lapix suite à son clash avec Florian Philippot…

Julien Doré et Anne-Sophie Lapix en plein slow dans «C à vous» - France 5

V. J.

Après près d’une demi-heured’échanges tendus avec Florian Philippot lundi soir, Anne-Sophie Lapix avait bien besoin d’une petite danse de réconfort. Et Julien Doré, son invité de mardi, s’est proposé spontanément : « J’étais devant ma télé, sur mon canapé avec ma tisane et j’ai trouvé qu’il y avait une tension… Et moi je déteste ça ! Donc j’ai décidé d’amener quelques secondes de douceur ».

>> «C à vous»: Florian Philippot s'emporte face à Anne-Sophie Lapix

Une leçon d’élégance

Le chanteur s’est alors approché d’Anne-Sophie Lapix, non pas pour un strip-tease ou une lap dance, mais un petit slow, histoire d'« apaiser tout ça », de « se faire plaisir ». « Il faut quand même aller très loin pour gagner un slow avec vous, a réagi la chroniqueuse Anne-Elisabeth Lemoine, à la fois amusée et peut-être un peu envieuse. Une leçon d’élégance de Julien Doré, en réponse aux propos de la veille du numéro 2 du FN : « Vous trouvez que vous êtes élégante ? Vous êtes d’une arrogance permanente, vous me regardez avec un mépris terrible. (…) Ne me faites pas de leçon d’élégance parce que vous n’êtes pas quelqu’un d’élégant. »

