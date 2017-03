Télévision

TELEVISION Les chaînes ont-elles adapté leur programmation à la journée des droits des femmes ?…

Pour la Journée des droits des femmes, Arte diffuse le film «We want sex equality» - BBC Films/Number 9 Films Ltd.

C.W.

Comme chaque année, le 8 mars est la « Journée des droits des femmes »... Et comme chaque soir, le petit écran propose un nouveau programme télé. Si le match PSG-Barça diffusé sur Canal+ risque d’accaparer de nombreux téléspectateurs et de nombreuses téléspectatrices, les chaînes concurrentes semblent avoir adapté leur programmation en fonction de l’actualité. 20 Minutes fait le point sur les surprises que vous réserve la télé ce soir.

C8. Pourquoi ne pas commencer sa soirée par un petit saut sur TPMP ? Car oui, Cyril Hanouna pense aux femmes. La preuve, il a demandé à Evelyne Thomas, présentatrice de C’est mon choix sur Chérie 25, de tenir les rênes de l’émission à sa place. « J’ai une propo­si­tion à vous faire, a-t-il balancé lundi dernier. Mercredi, c’est la Journée de la femme. Est-ce que vous voudriez animer TPMP à ma place ? » Vous ne voyez pas le rapport ? Nous non plus.

Arte. De manière un brin plus évidente, la programmation de la chaîne franco-allemande diffusera le film We Want Sex Equality de Nigel Cole (2011), sur la première grève d’ouvrières de l’usine Ford en banlieue londonienne au printemps 1968. Suivra ensuite, en deuxième partie de soirée, un documentaire intitulé Violences privées, retraçant le parcours de Deanna, une femme qui se bat pour obtenir justice après avoir subi les coups de son mari.

France 2. De son côté, France 2 diffuse Nadia, un téléfilm dramatique porté par Barbara Schulz. Le pitch ? Nadia est une femme qui élève seule son fils et qui va s’endetter pour lui payer des études à Paris et développer une addiction à la consommation. Femme, shopping, femme, shopping, femme, shopping… Bon timing, France 2.

W9. Sinon sachez que le numéro d’Enquêtes criminelles de ce soir sera consacré à l’affaire Michèle Even, retrouvée morte par son mari dans leur cuisine, égorgée et un couteau dans le dos, et à l’affaire Cindy Senocq, qui a manipulé son amant pour qu’il tue son mari. Bref, belle manière de célébrer la Journée des droits des femmes.

France 4. Enfin, pourquoi ne pas terminer votre soirée avec Une fois pour toutes : rire contre le sexisme sur France 4 ? Bon, sinon vous pouvez aussi lire un livre ou aller vous coucher.

