ANNIVERSAIRE Pour les 30 ans de la chaîne, testez vos connaissances en matières de séries télé…

Saurez-vous retrouver à quelles séries appartiennent ces génériques ? - Montage photo

Emilie Petit

Depuis sa création en 1987, M6 a bien changé. Sa grille des programmes aussi… A l’occasion des trente ans de la chaîne, 20 Minutes vous lance un défi : retrouvez à quelles séries appartiennent ces 15 génériques.

Code Quantum, Une nounou d’enfer, Sliders, Buffy contre les vampires, Bones… M6 a souvent fait figure de précurseur en matière de séries télé. Reine de la rediffusion, elle a aussi bercé des générations entières au son des premiers pas de Carrie, la petite soeur de Laura dans La petite maison dans la prairie.

Et si les trentenaires ont grandi au fil des saisons de Buffy contre les vampires et de Malcolm, les plus jeunes ont, eux, pu vivre leurs premiers émois d’adolescents avec Silvia, Dolores et Roberto dans Un, dos, tres. Bref, la « petite chaîne qui monte » a bien grandi.

