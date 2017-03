Télévision

TELEVISION Le 28 février dernier, Dany Moureaux a vu sa ferme-auberge ravagée par les flammes…

La ferme de Dany Moureaux dans le Doubs a été ravagée par les flammes le 28 février dernier - Dany Moureaux/compte Facebook

Clio Weickert

Dany Moureaux ne baisse pas les bras. Le 28 février dernier, tel que rapportait France Bleu, cet ancien candidat de L’Amour est dans le pré sur M6 perdait sa ferme-auberge, à Indevillers dans le Doubs, ravagée par un incendie. Une semaine après le drame, l’éleveur laitier réfléchit désormais à « la reconstruction ».

Un incendie et la ruine

En moins d’une heure le 28 février dernier, le feu parti du tuyé (une cheminée fumoir) de la bâtisse, a dévoré l’intégralité de la ferme-auberge, réduisant en cendres l’une des activités de cet éleveur de vaches laitières, connu également en tant qu’accordéoniste. Outre les dégâts matériels, se sont ajoutés des difficultés financières, tel que l’a révélé Dany Moureaux au Parisien. Des difficultés indirectement liées à son passage à la télé en 2012 sur M6.

>> A lire aussi : Un candidat de la version belge de «L’Amour est dans le pré» se suicide

« Quand les agents des impôts ont vu L’amour est dans le pré, ils ont estimé que l’activité de ma ferme-auberge ne correspondait pas avec ce que j’avais déclaré. J’ai donc écopé d’un redressement fiscal de 35 000 euros et, pour payer le fisc, j’ai dû rogner sur tous les budgets, dont celui de l’assurance de la maison. Assuré au minimum, je ne peux espérer qu’un dédommagement de 50 000 euros pour un bâtiment estimé à 300 000 euros », a-t-il expliqué au quotidien.

« Je ne baisse pas les bras »

« Aujourd’hui, si je demande une aide financière c’est parce que les assurances ne m’aideront pas », a-t-il confirmé à 20 Minutes. Mais malgré le drame, Dany Moureaux a décidé de ne pas céder au désespoir. « On est en train de tout démolir et on réfléchit à la reconstruction. S’il y avait eu des gens ou ma fille dans l’incendie, là je pourrais pleurer. Mais c’est matériel donc je ne baisse pas les bras ». D’autant que les soutiens se multiplient autour de l’accordéoniste. Des cagnottes ont été ouvertes sur Internet, mais aussi dans un supermarché de Bischwiller où travaille Marie-Christine Coulon, une prétendante de L’Amour est dans le pré que Dany Moureaux n’avait pourtant pas sélectionnée.

« Si j’avais été un connard, ils ne m’auraient pas aidé »

Des soutiens financiers, mais aussi de réconfort, comme en témoignent les nombreux messages postés sur la page Facebook de Dany Moureaux. « Je suis touché car malgré l’image qui avait été fait de moi à la télé, les gens savent que j’ai le cœur sur la main. Si j’avais été un connard, ils ne m’auraient pas aidé », estime-t-il. En 2012, Dany Moureaux avait demandé à être retiré de L’Amour est dans le pré, en pleine diffusion du programme sur M6. Il accusait alors la chaîne de véhiculer une mauvaise image de lui, et se disait être victime d’insultes dans la rue.

De son côté, M6 n’a pas souhaité s’exprimer concernant l’incendie de la ferme-auberge de Dany Moureaux. Le service de communication de la chaîne a tout de même précisé à 20 Minutes, « être attentif au sort de tous les agriculteurs ayant participé à l’émission, et déplorer ce tragique événement ».

