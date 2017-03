Télévision

SERIE TV Netflix développe une nouvelle technologie, où le spectateur déciderait du destin des personnages et de la fin de l’histoire…

Photo d'illustration Netflix. - Jonathan Nackstrand AFP

V. J.

Vous vous rappelez des livres dont vous êtes le héros ? Un concept a priori impossible à adapter aux séries, sauf « bien sûr » pour Netflix. Selon une info du Daily Mail, la plateforme de streaming réfléchirait à une technologie permettant au spectateur d’influer sur l’histoire et le destin des personnages. A titre exemple, le quotidien britannique explique que l’abonné Netflix pourrait choisir quelle prisonnière d’Orange is the new black rejoint un gang, ou encore décider si Princesse Margaret épouse finalement Peter Townsend dans The Crown.

Une première expérimentation en 2017

Avec ces noeufs narratifs et ces fins différentes, les possibilités pour chaque série seraient infinies. Se pose alors les questions de l’écriture, du tournage, du budget mais aussi de la vision et de l’intégrité artistiques. Le rôle du showrunner serait-il amené à disparaître, et les séries à devenir des fictions interactives, des jeux vidéo ? « Une fois que vous avez l’interactivité, vous pouvez tout essayer », statue Reed Hastings, le patron de Netflix. La première expérimentation devrait avoir lieu cette année, sur un programme jeunesse, avant un déploiement, si succès, sur ses autres productions « originales ».

