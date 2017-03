Télévision

AUDIENCES TV TF1 a écrasé la concurrence...

Une partie de la troupe des Enfoirés lors du concert enregistré au Zénith de Toulouse, en janvier 2017. - CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Un vrai succès d’audience? Si le concert des Enfoirés a réuni 10,1 millions de téléspectateurs vendredi soir sur TF1, avec une part d’audience de 45,6 %, d'après Médiamétrie, l’émission a perdu un million de fans et 4,6 % de part d’audience (PDA) par rapport à l’année dernière, relève ozap.com. « Si il s’agit à ce jour de la meilleure audience de l’année 2017 toutes chaînes confondues, l’audience de la représentation annuelle des «Enfoirés» enregistre son score le plus bas… depuis 2000 », explique le site.

40 artistes sur scène

Malgré tout, hier soir, TF1 a écrasé la concurrence. France 2 avec le téléfilm Imposture a réuni un peu plus de trois millions de personnes (11,9 % de PDA), et M6 près de 2,4 millions avec la série Elementary (9 % de PDA). France 3 est la seule autre chaîne a avoir dépassé la barre du million de téléspectateurs avec le divertissement Quand les hommes nous font rire (4,7 % de PDA).

Enregistré lors de sept concerts qui se sont déroulés en janvier à Toulouse, le spectacle «Mission Enfoirés», mélange de sketches et de chansons, mettait en scène près de 40 artistes, parmi lesquels Patrick Bruel, Julien Clerc, Maxime Le Forestier, Zazie ou Michèle Laroque, et des nouveaux venus comme Amir et Kendji Girac. Le traditionnel concert des Enfoirés et les ventes de CD et DVD financent 11% du budget des Restos du coeur, créés par Coluche en 1985.

