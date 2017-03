Télévision

Ryan Murphy a su convaincre FX avec sa nouvelle série Feud. La première saison démarrera dimanche soir et racontera la relation conflictuelle qui opposait deux légendes de Hollywood : Joan Crawford et Bette Davis – incarnées respectivement par Jessica Lange et Susan Sarandon.

Visiblement, cette saison a tellement convaincu les responsables de FX – qui diffuse la série dont le principe réside dans son titre (Dispute, en VF) – qu’ils ont immédiatement commandé une nouvelle saison à son créateur. Une saison qui s’attaquera à l’histoire mouvementée du prince Charles et Lady Di, comme le révèle le Hollywood Reporter.

>> A lire aussi : Ryan Murphy a lutté pour imposer des personnages LGBT dans ses séries

Probablement influencée par le succès de la série The Crown diffusée sur Netflix l’année dernière, la chaîne américaine va donc se pencher sur les petites histoires de la grande famille royale britannique.

Un créateur et ses créatures

Depuis ses débuts, Ryan Murphy est connu pour sa loyauté envers ses comédiens. S’il s’est occupé de la troupe de Glee comme s’il s’agissait de ses propres enfants, depuis qu’il travaille sur American Horror Story, il confirme qu’il tient particulièrement aux acteurs qu’il dirige.

Pas étonnant du coup d’avoir retrouvé Jessica Lange ou Kathy Bates dans la première saison de Feud. Mais qui trouvera-t-on dans la seconde pour incarner le légendaire couple royal ? Mystère.

Quoi qu’il en soit, le projet de la future saison correspond aux idées que Ryan Murphy se faisait de son nouveau bébé au début du mois. « Je ne veux pas travailler sur une nouvelle dispute entre deux femmes, et je ne traiterai sûrement pas une dispute hollywoodienne, parce que je ne pense pas qu’on puisse dépasser Bette et Joan, avait-il confié au Hollywood Reporter. Ce qui m’intéresse dans cette série, c’est de m’attaquer à deux personnages. Un dilemme humain plein de douleur et d’incompréhension. Et je pense que ce genre de drame ne peut se souder que sur une durée de 20 à 40 ans. »

Voilà qui permet d’envisager la manière dont le scénariste et réalisateur s’occupera de l’histoire de Charles et Diana lors de la seconde saison de Feud annoncée, de fait, l’année prochaine.

