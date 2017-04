Télévision

AVENTURE Le premier épisode de la nouvelle saison du programme de survie de M6 ne manque pas de piquant…

Le premier épisode de «The Island» débarque le 10 avril sur M6 - Julien KNAUB/M6

Clio Weickert

Comparé à The Island, Koh-Lanta c’est du pipi de chat (et c’est le cas de le dire). Début mars, M6 présentait à la presse la troisième saison de son jeu de survie. Une édition placée sous le signe de la mixité, où femmes et hommes devront se battre ensemble pour survivre dans la jungle, mais aussi une édition particulièrement efficace, riche en rebondissements… et en séquences chocs. 20 Minutes, qui a pu découvrir le premier épisode, vous dévoile ce que réserve le lancement de cette nouvelle saison de The Island.

Le point sensations fortes

« Toute erreur peut être fatale », assène Mike Horn, alors que l’épisode vient à peine de commencer. Cette année encore, les aventuriers de The Island seront confrontés à la faim (contrairement à Koh-Lanta, aucune nourriture n’est fournie), à la soif (les candidats ne disposent que d’un litre d’eau pour toute l’aventure), aux bobos (sauf extrême urgence, ils devront se soigner avec les moyens du bord), mais aussi aux serpents (plutôt costauds), aux crocodiles américains (qui ne rigolent pas), sans parler des abeilles tueuses (oui, tueuses) et des puces de sable (souvent sous-estimées)…

Mais cette saison, il faudra aussi compter sur les risques de la nouvelle règle d’arrivée. Pour la première fois, les aventuriers devront survivre à un naufrage, échoués en pleine mer dans des canots. Une idée de génie. Car où foncent les candidats dès les premières minutes alors qu’on les a formellement mis en garde ? Bam ! Dans les rochers… « C’est très français », en plaisante d’ailleurs Mike Horn. Et c’est très chouette pour les téléspectateurs qui découvrent un aperçu des bras cassés et assistent à un sauvetage d’urgence par une équipe de secours. Le tout accompagné d’une petite musique bien stressante. Bref, niveau action, le premier épisode envoie.

Le point cracra

Et qui dit naufrage, dit bateau, dit mer agitée, et grosses secousses. Et comme nous ne sommes pas tous égaux face à la houle… Mangez avant de zapper sur M6 car oui, vous serez témoins très tôt d’un vomi mémorable, très visuel et en très gros plan. Et le chapitre crado ne s’arrête pas là. On ne sait pas pourquoi, mais alors qu’ils disposent encore d’un litre d’eau potable, plusieurs candidats décident de boire leur propre urine, alors qu’ils viennent à peine de mettre un pied sur l’île. Pourquoi s’infliger ça si vite, nous direz-vous ? Pour la beauté du geste, probablement. « Il y a des gens qui souhaitent souffrir, ce dénuement absolu permet de se retrouver face à soi-même », expliquait à la presse la productrice du programme. Eh bien nous y sommes.

Le point surréaliste

Parmi les naufragés, figure cette année un unijambiste : Thibaud, 29 ans, orthoprothésiste. « Un exemple pour les autres, explique Mike Horn, quelqu’un qui va les inspirer ». Ce challenge, qui est de taille pour le candidat, a aussi le mérite de nourrir le programme de séquences surréalistes, et stupéfiantes. Comme lorsque Mike Horn lance avec fougue la prothèse de Thibaud dans un canot en pleine mer. Vous n’avez jamais vu une jambe voler par-dessus bord ? C’est peut-être le moment ou jamais.

