SERIE Mathilde Seigner avait prévenu qu'elle ne reviendrait pas pour une saison 2...

Natacha Lindinger remplace Mathilde Seigner dans la saison 2 de «Sam» sur TF1 - Philippe Mazzoni/Canal+ / JULIEN CAUVIN/AUTHENTIC PROD/TF1

V. J.

« Ce n’est même pas discutable. » A la fin de la saison 1 de Sam, et malgré un carton d’audience, Mathilde Seigner avait décidé de ne pas reprendre son rôle de professeur de français atypique. Une décision renforcée par le décès de la réalisatrice de la série, son amie Valérie Guignabodet. Mais TF1 n’allait pas s’asseoir sur plus de 7 millions de téléspectacteurs.

Nouvelle actrice, même personnage

Selon puremedias.com, la chaîne lui a donc trouvé une remplaçante, en la personne de Natacha Lindinger, plus connue pour son rôle dans la comédie de Canal + Hard, sur les coulisses du porno, et également vue dans Nestor Burma et plusieurs feuilletons d’été ou d’hiver : L’Eté rouge, Le Maître du Zodiaque, La Lance de la destinée, etc. Elle jouera le même personnage, et non un nouveau, aux côtés de Fred Testot qui rempile.

Quant à la réalisation de ces six nouveaux épisodes, elle a été confiée à Gabriel Aghion, à qui l’on doit le film Pédale douce ou la série La vie devant elles.

