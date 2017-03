Télévision

SERIE TV En promo pour un film et invitée des talk-shows, Lisa Kudrow ne se voit poser des questions que sur «Friends», «Friends» et «Friends»...

Lisa Kudrow le 29 juillet 2013. - Jordan Strauss/AP/SIPA

V. J.

Plus de dix ans - bientôt 13 - après la fin de la série, les fans de Friends rêvent toujours d’une suite, d’un épisode réunion, de retrouvailles. Or, ces dernières ont eu lieu, mais les téléspectateurs n’étaient pas invités. C’est ce que Lisa Kudrow, interprète de Phoebe et en promo pour la comédie Table 19, a avoué sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert : « Nous nous sommes retrouvés, en privé, pour dîner. C’était vraiment génial ! Nous avons passé un chouette moment, nous n’avons pas arrêté de rire. »

« Un épisode réunion ? Je ne pense pas que ça arrivera. »

Ouais, ok, supergénial, mais où étaient les caméras ? Nous, on n’a rien vu, et selon Lisa Kudrow, on risque de ne rien voir du tout, jamais. « Un épisode réunion ? Je ne pense pas que ça arrivera, explique-t-elle. Ce serait marrant, mais de quoi parlerions-nous ? Friends parlait de jeunes d’une vingtaine d’années qui formaient une famille. Maintenant qu’ils ont chacun la leur, qu’est-ce nous pourrions raconter ? »

Sur un plateau télé, Watch What Happens Live with Andy Cohen, l’actrice est revenue sur les nombreuses guest stars de la série, et la liste est longue : Brad Pitt, Julia Roberts, Susan Sarandon, Sean Penn, Helen Hunt, George Clooney, Reese Witherspoon, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme…

Un guest moyen star

Lisa Kudrow a même balancé une anecdote sur l’un d’entre eux, dont elle l’a pas voulu donner le nom mais qui a eu un comportement inapproprié, pour ne pas dire insultant : « Nous faisions les répétitions durant la semaine sans être maquillés, mais le soir du tournage on passait tous entre les mains des coiffeurs et maquilleurs. Et lors d’un tournage, une guest star m’a lancé… Je peux le dire à la télévision ? "Oh, maintenant t’es baisable" ». La grande classe.

