SERIE Le producteur et scénariste américain dévoilera également en avant-première mondiale les deux premiers épisodes de la saison 3 de «The Leftlovers»...

Damon Lindelof, le co-créateur de « Lost » et « The Leftlovers ». - REX Shutterstock/SIPA

Une nouvelle qui va ravir les sériephiles ! Damon Lindelof, le co-créateur de Lost et The Leftovers présidera le jury de la compétition officielle d’avant-premières internationales de la 8e édition du festival Séries Mania, qui se tiendra à Paris du 13 au 23 avril. Il succède à David Chase, le « père » des Soprano, premier président de la compétition officielle que Séries Mania a initiée en avril 2016.

Une master class et l’avant-première mondiale de « The Leftlovers »

Damon Lindelof a marqué toute une génération de sériphiles avec le cultissime show Lost, créé avec J.J. Abrams, et le chef-d’œuvre The Leflovers, diffusée aux Etats-Unis sur HBO et en France sur OCS, créé avec Tom Perrotta. « Deux histoires de survie dans des mondes hostiles, deux séries chocs qui mettent en scène une humanité tourmentée mais aux espoirs préservés », résume Laurence Herszberg, directrice générale du Forum des images et fondatrice du Festival Séries Mania.

Sous la conduite de Damon Lindelof, le jury, composé de 4 autres personnalités, décernera parmi une sélection composée d’une dizaine de séries, Le Grand Prix et Le Prix Spécial du Jury de Séries Mania le samedi 22 avril au soir.

En ouverture du festival, la première mondiale le 13 avril au Grand Rex des deux premiers épisodes de la saison 3 de The Leftlovers, avant son lancement le 16 avril sur HBO et le 17 avril sur OCS. Les fans pourront rencontrer Damon Lindelof au cours d’une master class ouverte au public durant laquelle il reviendra sur son parcours. Une occasion unique de découvrir son travail !

