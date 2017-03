Télévision

SERIE TELE Les cinq stars du casting original sont prêtes à donner 10% de leur salaire à leurs partenaires MeIissa Rauch et Mayim Bialik pour plus de parité...

Melissa Rauch et Mayim Bialik, interprètes de Bernadette et Amy dans «The Big Bang Theory» - Warner Bros. Entertainment

Alors que la saison 10 est actuellement diffusée aux Etats-Unis,The Big Bang Theory est à peu près sûre d’avoir des saisons 11 et 12. Les négociations ont commencé, et elles sont rudes. En cause, le salaire des acteurs, et plus précisément de deux actrices.

Un million de dollars par épisode

En effet, si les cinq stars du show (Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg) sont payés pas moins d’un million de dollars par épisode (!), les interprètes de Bernadette et Amy, respectivement Melissa Rauch et Mayim Bialik, ne touchent « que » 200.000 dollars. Soit cinq fois moins. Or, elles font partie du casting régulier de la série depuis maintenant sept ans.

Selon Variety, les cinq « millionnaires » ont accepté de baisser leur salaire de 10 % (100.000$ chacun, 500.000$ au total), au profit de leurs collègues, qui pourraient ainsi gagner 450.000 dollars par épisode pour les deux saisons à venir. Un beau geste de solidarité et une main tendue vers la chaîne CBS, connue pour être dure en affaires.

