She’s back ! Après son éviction du Grand Journal et de Canal +, Maïtena Biraben avait disparu des écrans et des radars, mais l’animatrice s’apprête à faire son retour à l’antenne. Cet été. En Suisse. C’est le quotidien Le Matin qui révèle l’info et rapporte les propos de Philippa de Roten, directrice des programmes Société et Culture de la RTS : « Maïtena animera un nouveau magazine sociétal en dix numéros. Je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant ».

Pour la Franco-Suisse, c’est également un retour aux sources, puisqu’elle a fait ses débuts sur la Radio Télévision Suisse dans les années 1990, avec par exemple l’émission Ça colle et c’est piquant. En revanche, pas de projet au long cours entre l’animatrice et la chaîne : « La vie de Maïtena est désormais à Paris. Nous allons pour le moment nous en tenir à ce magazine estival ».

