MONDE Nils Bildt, qui a quitté la Suède en 1994, était invité afin de commenter les propos de Donald Trump sur la politique d’immigration du royaume...

Ce 23 février 2017, la chaîne conservatrice Fox News a invité Nils Bildt à réagir aux attaques de Donald Trump sur la politique d’immigration locale. Problème, celui qui a été présenté comme un spécialiste suédois de la Défense ne vit plus au royaume depuis 1994. - Fox News/YouTube

Pour évoquer la politique d’immigration en Suède, la chaîne conservatrice américaine Fox News avait invité, lors de l’émission The O’Reilly Factor, un certain Nils Bildt, jeudi dernier. L’homme était présenté comme « conseiller suédois en matière de défense et de sécurité nationale »… Sauf qu’il n’a pas mis les pieds dans son pays d’origine depuis 1994. Face à la polémique, la star de la chaîne, Bill O’Reilly, a présenté ses excuses, lundi soir.

« Monsieur Bildt fait du consulting en matière de terrorisme mais nous aurions dû clarifier qu’il n’a pas de rôle direct au sein du gouvernement suédois. L’information que vous nous avons donnée était juste mais avec le recul, nous aurions dû faire appel à un autre expert pour présenter le point de vue anti-immigration », a indiqué O’Reilly dans un segment intitulé « assumer notre responsabilité ».

L’expert est surtout connu aux Etats-Unis

Nils Bildt est installé aux Etats-Unis depuis 1994. Son invitation intervient après plusieurs critiques du président américain Donald Trump sur la politique d’immigration suédoise, évoquant même un attentat n’ayant jamais eu lieu.

« Le débat politique suédois est totalement fallacieux. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’agenda de gauche, alors vous êtes considéré comme un outsider ou vous n’êtes pas pris au sérieux », a affirmé Nils Bildt.

Des déclarations applaudies par les partisans de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Sauf que le prétendu expert est inconnu en Suède, où il n’a jamais occupé de fonctions officielles. Il est surtout connu aux Etats-Unis, où il vit, pour avoir créé plusieurs sociétés spécialisées dans la sécurité.

« Nous avons jugé qu’il serait un bon invité »

« Notre programmateur a mené une série d’enquêtes et parlé avec des gens qui ont recommandé Nils Bildt. Après l’avoir pré-interviewé et vérifié son CV, nous avons jugé qu’il serait un bon invité (…) », a justifié David Tabacoff, le producteur de l’émission.

Connu d’abord sous le nom de Tolling, Nils Bildt est le fils de l’ancien président de la Fédération suédoise d’équitation. Il a tenté, selon le journal suédois Aftonbladet, une percée dans le monde politique de son pays en 2013 avec le parti d’extrême droite Démocrates de Suède, mais sans succès.

