TELECROCHET Plusieurs candidats originaux ont fait se retourner les quatre coachs…

Ludo, alias Rym, est le leader du groupe Lyre le temps. Il a franchi la première étape de l'émission "The Voice", ce samedi. - The Voice / TF1.

D.B.

Lassés de ce télécrochet ? Pas du tout. Les téléspectateurs étaient encore devant leur écran ce samedi pour assister au deuxième prime de la saison 6 de The Voice. La deuxième vague des auditions à l’aveugle a engrangé 7 millions de téléspectateurs, (soit 32,8 % du public)

Le programme a ainsi gagné 200.000 téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. M. Pokora est celui qui a engrangé le plus de candidats pendant la soirée.

La protégée de Slimane fait sensation

Les téléspectateurs ont particulièrement été touchés par Emmy Liyana, qui a interprété The power of love de Frankie Goes to Hollywood.

Cette candidate, qui a été poussée à s’inscrire à l’émission par Slimane (précédent gagnant de The Voice) a fait se retourner les quatre coachs. Elle a fini par choisir Zazie.

VIDEO. «The Voice» : pourquoi Emmy Liyana, inscrite par Slimane, a tout d'une grande https://t.co/L3SeQ9jbz4 — Le Parisien (@le_Parisien) February 25, 2017

La candidate a d’ailleurs été félicitée par son mentor sur Twitter.

De belles recrues pour M.Pokora

A noter aussi la prestation de Karla sur une chanson de Maria Carey, Whithout you. Elle a fait se retourner les quatre coachs et a finalement choisi M. Pokora.

#TheVoice @KarlaOfficiel nous a mis les poils sur sa reprise de @MariahCarey ! C'était trop beau ! pic.twitter.com/UHuHgGZRtF — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 25, 2017

Elle a même enchanté Nikos.

Bravo Karla !!!

Très jolie prestation

16 ans et une voix magnifique qui a sa place dans #thevoice #Toulon en force pic.twitter.com/C2YsCtdu6k — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) February 25, 2017

Rym et son piano vertical ont aussi emballé le public, en reprenant Hit The Road Jack !, de Ray Charles. Il a aussi fait l’unanimité et s’en est allé rejoindre l’équipe de M.Pokora.

#TheVoice #Rym est vraiment EXCEPTIONNEL !

Vous avez aimé sa prestation ? pic.twitter.com/NrHT08r5GI — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 25, 2017

