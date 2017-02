Télévision

BOF BOF L'émission de Laurent Ruquier n'a pas vraiment vécu de moments forts samedi soir...

Philippe Poutou/Credit:UGO AMEZ/SIPA/1702012119 - SIPA

20 Minutes avec agences

Heureusement qu’il y avait Philippe Poutou sur le plateau d’ONPC ce samedi 25 février. Le candidat à l’élection présidentielle du nouveau parti anticapitaliste est le seul à avoir réussi à provoquer (un peu) de débat et d’animation. Et pourtant il ne devait son invitation sur le plateau qu’à l’équité du temps de parole politique.

>> A lire aussi : Pourquoi les « petits » candidats galèrent à obtenir leurs 500 parrainages (selon eux)

Nous recevions hier @PhilippePoutou (candidat du nouveau parti anticapitaliste), retour sur son passage dans #ONPC: https://t.co/7TeAnEVWAY pic.twitter.com/vJFnNqJEWg — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) February 26, 2017

« Être à la présidentielle, cela permet d’ouvrir le débat, de s’exprimer et faire entendre une autre voix », a pourtant expliqué celui qui vient de se battre contre la fermeture de son usine Ford et souhaite interdire tous les licenciements car « Notre programme est basé sur les luttes sociales, les luttes contre le patronat et les milliardaires »

"Dès qu'il y a une avancée sociale, un souhait à ce niveau là, on nous dit toujours que c'est impossible." @PhilippePoutou #ONPC — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) February 26, 2017

Trois minutes pour une question de 5 mots

En difficulté pour réunir ses 500 signatures, Philippe Poutou se bat donc pour obtenir du temps d’antenne et une visibilité médiatique.

"Le fait d'être absent des médias est un handicap vis à vis des électeurs et des élus qui peuvent nous parrainer" @PhilippePoutou #ONPC — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) February 26, 2017

Du coup, le candidat a modérément apprécié de voir la chroniqueuse Vanessa Burggraf consacrer trois minutes à une question qui se résume en cinq mots : « Comment interdit-on les licenciements ? ».

Vanessa Burggraf doit 3 minutes de temps de parole à Philippe Poutou #ONPC https://t.co/n4nicD12so — Le HuffPost (@LeHuffPost) February 26, 2017

La journaliste a en effet eu toutes les peines du monde à formuler sa question. La séquence s’éternisant, Philippe Poutou a ironisé stoïque, « C’est fait exprès ». Un épisode évidemment épinglé par les soutiens du candidat-ouvrier sur les réseaux sociaux.

Moquez vous de Philippe Poutou. Demain, il retourne charbonner à l'usine. Contrairement à Solère et consorts qui n'on jamais bossé...#ONPC — PepsiCopate® (@PCopate) February 26, 2017

Le mépris de classe de l'équipe d'#onpc hier face à Philippe Poutou



À sa place je me serais levé et je serais parti. — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) February 26, 2017

Mots-clés :