SOCIETE Deux mois après sa sortie de prison à la faveur d'une grâce présidentielle, Jacqueline Sauvage a répondu aux questions du journaliste...

Le journaliste Thierry Demaizière et Jacqueline Sauvage (ici sur une capture d'écran du 20 Heures de France 2 du 6 janvier. - ALBAN TEURLAI - Capture d'écran France 2

Depuis sa libération, le 28 décembre, elle ne s’est pas épanchée dans les médias. Jacqueline Sauvage s’est exprimée au 20 Heures de France 2 le 6 janvier et a depuis observé une relative discrétion. Celle qui avait été condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent et a bénéficié d’une grâce présidentielle de François Hollande se confiera une nouvelle fois ce dimanche dans Sept à Huit, sur TF1, dans le cadre du portrait de la semaine que lui consacrera Thierry Demaizière.

« Elle a estimé qu’elle avait besoin de cet espace-là, d’une dizaine de minutes. On respecte les silences et, face à mes interlocuteurs, je reste dans l’empathie », a déclaré ce vendredi le journaliste lors d’une conférence de presse à l’occasion des dix-sept ans du magazine d’information.

« On ne peut pas être dans la dictature de l’émotion »

Alors qu’il s’exprimait sur l’importance du respect de la déontologie, Emmanuel Chain, le producteur de Sept à Huit, a pris l’exemple de cette interview de Jacqueline Sauvage : « Il y a forcément des discussions au sein de l’équipe. Il y a des questions qu’il faut poser, on ne peut pas être dans la dictature de l’émotion. »

Une émotion que Thierry Demaizière ne cherche pas à tout prix. « L’idée, c’est que ceux que j’interviewe soient le plus juste possible. J’essaie d’avoir un moment d’intimité avec eux, autour de moi, il n’y a qu’un cameraman et un preneur de son, a affirmé celui qui officie dans l’émission depuis quinze ans. Je tiens beaucoup aux anonymes, aux vraies histoires. Comme le disait Marguerite Duras, plus le récit est personnel, plus on touche à l’universel. » Le destin de Jacqueline Sauvage, c’est une évidence, ne laisse aucun Français indifférent.

