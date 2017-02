Télévision

SOUVENIRS Agée de 33 ans, Émilie Delaunay va transmettre la légende de l’eau gazeuse à un petit garçon de 4 ans…

22 ans après sa première apparition, Emilie Delaunay, la fillette aux yeux bleus du spot publicitaire Quézac va reprendre du service. - Capture d'écran / Dailymotion

Vingt-deux ans après sa première apparition, la fillette aux yeux bleus du spot publicitaire Quézac va reprendre du service pour la célèbre eau pétillante. En 1995, Emilie Delaunay avait 11 ans et racontait, en occitan, la légende qui aurait donné naissance à l’eau de Quézac.

Dans ce spot, conçu par le réalisateur d’Alien, le Britannique Ridley Scott, elle prononçait notamment « que s’appellorio Quézac ». Une formule qui a marqué de nombreux consommateurs et fait connaître la marque d’eau gazeuse au grand public.

« C’est merveilleux de poursuivre cette belle histoire »

Devenue grande, la fillette a désormais 33 ans et a été rappelée pour jouer le rôle d’ambassadrice de l’eau de Quezac. « J’ai été étonnée que l’on vienne me chercher vingt-deux ans après, mais c’est merveilleux de poursuivre cette belle histoire », a confié la jeune femme au Parisien.

Et d’ajouter : « J’ai mis du temps à comprendre l’importance de ce qui s’était passé avec cette publicité. Au collège, au début, j’avais 11 ans et je faisais l’objet de beaucoup de moqueries des autres enfants. C’est un peu plus tard que c’est devenu une belle aventure pour moi. »

Transmettre la légende à un petit garçon

Cette apparition a permis pendant longtemps à Emilie Delaunay de multiplier les expériences au théâtre et à la télévision, en partageant l’affiche avec Michel Galabru, Jacques Villeret ou encore Michel Aumont. Elle est désormais scripte pour le cinéma.

Et si la source issue de Lozère est maintenant aux mains du groupe pyrénéen Ogeu, ce n’est pas cette histoire qu’Emilie Delaunay va raconter. La jeune femme a pour mission de perpétuer la légende en la transmettant à un petit garçon de 4 ans. Le tournage de ce nouveau spot a débuté ce mercredi sur le causse de Sauveterre (Lozère). Sa diffusion est prévue sur France Télévisions à partir du 11 mars.

