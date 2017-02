Télévision

EMISSION Après les «Q d'or», Yann Barthès est de retour sur TF1 le 17 mars prochain, en deuxième partie de soirée, après «Koh-Lanta»...

Yann Barthès débarque exceptionnellement en 2e partie de soirée sur TF1 - Ben DAUCHEZ / TMC

Après le succès desQ d’or - un honorable million de spectateurs, une part de marché de 20,8 % -, Yann Barthès est de retour sur TF1. Toujours en deuxième partie de soirée, toujours après Koh-Lanta. Le 17 mars prochain, à 23h15, l’animateur proposera le Tattoo Show, une nouvelle déclinaison de son Quotidien et émission spéciale autour des tatouages.

En plus d’un décryptage du phénomène à travers le monde, ce Tattoo Show recevra plusieurs invités et s’amusera à classer les célébrités tatouées. Cette soirée événement ne devrait pas être la dernière du genre sur TF1, puisque le producteur Laurent Bon a déjà évoqué une autre spéciale possible, cette fois consacrée à la présidentielle.

