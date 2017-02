Télévision

Justin Theroux et Carrie Coon prêts pour l'ultime saison de «The Leftovers» - HBO

Damon Lindelof a retenu la leçon de Lost, et s’apprête à mettre un terme à sa nouvelle série au bout de « seulement » trois saisons. Presque un record en comparaison des Walking Dead et autre Game of Thrones, deux autres séries - au long cours - de HBO. MaisThe Leftovers est une série spéciale aux yeux de la chaîne, et dans le cœur des spectateurs.

Pour cette ultime saison, le showrunner prend un autre risque, en délocalisant son histoire et son casting en Australie. La bande-annonce montre ainsi Kevin Garvey (Justin Theroux) et Nora Durst (Carrie Coon) sur le point de prendre l’avion, le tout sur fond de consignes de sécurité pour le moins surprenantes et flippantes : « En cas de dépressurisation de la cabine, placez bien votre masque d’oxygène sur votre bouche, nous nous préparons tous à prendre notre dernier souffle. » Sans oublier deux-trois visions saisissantes : « La fin est proche ». Le 16 avril sur HBO, et le lendemain sur OCS.

