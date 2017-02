Télévision

Audrey Fleurot (à dr.), dans la saison 5 de la série «Engrenages». - Son et Lumière - Canal+ - Caroline Dubois

Engrenages a été l’une des premières séries policières à dépoussiérer le genre en France, à ringardiser les Julie Lescaut et autre Navarro. Après plus de dix ans d’existence sur Canal, mais « seulement » cinq saisons, c’est fini. Bientôt. « Là on vient de finir la saison 6. Elle est actuellement en montage, mais je ne sais pas quand elle sera diffusée, a confié Audrey Fleurot, l’interprète de Maître Karlsson, au magazine Première. Et puis il restera derrière une dernière saison. Une saison 7, ultime. »

Si l’on se réfère aux précédentes saisons, et délais entre chaque, Engrenages devrait donc prendre fin dans deux ou trois ans, vers 2020. D’ici-là, vous pourrez retrouver Audrey Fleurot dans la saison 2 des Témoins, dans le rôle d’une femme amnésique dont 15 des ex sont retrouvés morts… congelés dans un bus. Ne riez pas, ce n’est pas une comédie.

