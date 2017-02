Télévision

SÉRIE TV L'actrice et réalisatrice jouera également l'un des personnages principaux, aux côtés d'Anaïs Demoustier ou Valeria Bruno-Tedeschi...

L'actrice Zabou Breitman à la soirée d'inauguration de l'hôtel La Villa Maillot, à Paris, le 25 juin 2013. - PJB/SIPA

V. J.

Visage incontournable du petit et grand écran, l’actrice Zabou Breitman est passée derrière la caméra avec talent et réussite en 2001, avec Se souvenir des belles choses, puis L’homme de sa vie, Je l’aimais et No et moi. Elle a également mis en scène des pièces de théâtre, un opéra mais rien pour la télévision. A 57 ans, c’est chose faite avec Paris Etc., sa première série et une création originale Canal +.

Sex and the french city

Zabou Breitman signe aussi le scénario de cette fiction 12 x 30min, dont la chaîne cryptée vient d’annoncer officiellement le tournage. On y suivra les aventures quotidiennes, sentimentales et sexuelles de cinq femmes, âgées de 20 à 50 ans, dans la capitale. Sex and the french city ?

En effet, impossible de ne pas penser à la série culte de HBO avec Sarah Jessica Parker. Zabou s’est gardé le rôle de la quinquagénaire du groupe, aux côtés de Lou Roy-Lecollinet, Anaïs Demoustier, Naidra Ayadi et Valeria Bruno-Tedeschi.

Mots-clés :