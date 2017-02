Télévision

TÉLÉCROCHET L'émission fait son retour samedi soir sur TF1 avec quelques changements par rapport aux éditions précédentes...

M. Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny sont les coachs de la saison 6 de «The Voice». - Laurent Vu / Shine / TF1 / Bureau233

« On a cherché à casser les codes mais pas ce qui constitue la colonne vertébrale de l’émission, la rencontre avec les coachs. » Nikos Aliagas a ainsi présenté la sixième saison de The Voice qui débutera ce samedi, à 20h55 sur TF1. Tour d’horizon des nouveautés qui attendent les fidèles du télé-crochet…

Un nouveau coach

Garou a glissé sous le vent… libérant ainsi son fauteuil. L’expérience dans The Voice Kids ayant été concluante, M. Pokora est promu coach dans le The Voice des grands. « Il sait jouer avec les codes de l’émission », relève Nikos Aliagas. Au côté de Zazie, Mika et Pagny, le petit nouveau ne va pas se laisser impressionner et on peut compter sur lui pour faire le show.

Une mauvaise nouvelle (pour les candidats)

Dur, dur… Si un candidat ne séduit aucun coach lors des auditions à l’aveugle, ceux-ci leur tourneront définitivement le dos au sens propre comme au figuré. Jusqu’à présent, même si aucun juré ne s’était retourné sur sa chanson, le talent avait droit à un petit débriefing face au quatuor avant de quitter le plateau. Désormais, le participant éconduit devra retourner en coulisses sans demander son reste. Zazie, Mika, Pagny et Pokora devront se contenter d’échanger entre eux leurs impressions à chaud.

Une nouvelle règle

Depuis quelques saisons, chaque coach a la possibilité de « voler » un talent à un autre lors de l’épreuve des battles. Autrement dit, quand l’un des candidats était éliminé par son coach, il pouvait encore espérer être repêché dans l’une des trois autres équipes. A partir de cette saison, le « vol de talents » sera permanent. Chaque coach continuera de donner une seconde chance à un candidat éliminé par l’un de ses collègues, mais s’il est par la suite davantage convaincu par un autre talent, le repêché devra céder sa place à celui-ci et ainsi de suite, jusqu’à la toute fin des battles. « Cela met du piment dans l’aventure, promet Nikos Aliagas. Les coachs vont bluffer ! »

De nouveaux talents, évidemment

« Cette saison, nous nous ouvrons à des registres plus pointus », avance Nikos Aliagas. Un constat qui serait bien moins lié à un changement de ligne éditoriale et musicale qu’à une évolution des mentalités. « De plus en plus d’artistes qui n’osaient pas frapper à la porte de l’émission sautent désormais le pas », explique l’animateur. De quoi espérer des prises de risques dans le choix des chansons avec des morceaux méconnus ou peu attendus dans un télé-crochet ? Toujours est-il que The Voice réservera son lot de surprises et d’émotions. Guettez notamment le passage d’un certain Vincent. Avec une reprise d’un tube d’Eminem, ce jeune Parisien malvoyant à l’oreille absolue a bluffé l’assistance qui a eu droit il y a quelques jours à un avant-goût de cette saison 6. Une personnalité solaire et une voix qui devraient marquer les esprits.

