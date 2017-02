Télévision

AU SECOURS Si vous aussi, vous avez écarquillé les yeux devant les spots promo de « The Voice » et « Mission : Enfoirés » sur TF1…

«The Voice» se la joue péplum pour son édition 2017 - TF1

Vincent Julé

Ils tournent actuellement sur TF1, vous avez sûrement déjà vu ces spots promo pour The Voice et les Enfoirés. Vous avez aussi peut-être cligné des yeux pour être sûr de ne pas avoir la berlue. Mais oui, M. Pokora devient M. Pokorus et Mika joue les Jules César dans la « bande-annonce digne d’un péplum hollywoodien » de The Voice. Enfin, c’est TF1 qui le dit, pour le retour de l’émission ce samedi en prime time.

Et ce n’est pas tout, M. Pokora toujours se prend ensuite pour un espion à la Mission : Impossible, tout comme Zazie, Nolwen Leroy, Amir ou Jenifer, dans les teasers du spectacle des Enfoirés du 3 mars prochain. Attention, pas le Mission : Impossible de Tom Cruise, avec gadgets high-tech et saut dans le vide, mais plus celui des années 1960-70 avec lunettes noires et journal en papier. Qui peut aussi laisser penser à OSS117.

Dans un cas comme dans l’autre, c’est kitschissime, d’une autre époque, presque gênant. Et donc aussi un peu drôle, il faut l’accorder à TF1. « Twittus, va dire au peuple que les jeux sont ouverts », balance Nikox Alliagus.

Toujours est-il que les gens du département promo ou marketing ont besoin d’aide semble-t-il. Où vont-ils chercher des idées pareilles ? A vrai dire, pas très loin. En effet, The Voice US a pris pour habitude de détourner des films et autres univers cinéma pour les besoins de ses bandes-annonces : le western en 2014, Mad Max en 2015 ou les films d’invasion extraterrestre en 2016. L’Australie, elle, a refait Ocean’s Eleven. Le tout avec d’autres moyens, et un autre résultat. Digne d’un blockbuster hollywoodien ?

