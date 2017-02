Télévision

TELEVISION Au programme ? L’affaire de Bruay-en-Artois…

«Faites entrer l'accusé» revient le 4 mars sur France 2 - JEAN PIMENTEL /FTV

C.W.

Vous aimez frissonner devant votre télé et vous êtes friands d’histoires criminelles macabres ? Bonne nouvelle, après plus de six mois d’absence, Faites entrer l’accusé fait son come-back sur France 2 le 5 mars prochain à 23 heures.

Fini les rediffs

Pour ce premier numéro inédit de la 17e saison (eh oui déjà) , Frédérique Lantiéri propose de se pencher sur l’affaire de Bruay-en Artois. Au programme ? Le meurtre non élucidé de Brigitte Dewèvre, 15 ans et demi, dans les années 1970, dont le corps a été abandonné sur un terrain vague tout près de la maison familiale. Mais plus de quarante ans après, un ancien policier de la BAC pense avoir enfin découvert l’identité du coupable… Bref, une histoire criminelle comme les fans de Faites entrer l’accusé les aiment.

