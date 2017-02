Télévision

SERIE A l’heure où des milliers de Français s’apprêtent à fêter la Saint-Valentin, une étude Netflix révèle que près de la moitié des couples qui regardent des séries ensemble sont infidèles…

Dans l'épisode intitulé «La Forteresse» de «How I Met Your Mother», Ted Mosby (Josh Radnor) convainc Marshall Eriksen (Jason Segel) de regarder sa série préféré sans Lily. - Capture d'écran/Netflix

Anne Demoulin Google+

Twitter

A l’heure où de nombreux couples français s’apprêtent à célébrer la Saint-Valentin, une étude Netflix, réalisée par SurveyMonkey du 20 au 31 décembre 2016 et basé sur 30.267 réponses d’un échantillon représentatif d’une population adulte qui regarde des émissions de télévision via des services de streaming en couple*, révèle que près de la moitié des couples qui regardent des séries ensemble sont infidèles ! Mais ce n’est pas ce que vous croyez. 45 % des couples français qui regardent des séries à deux, avouent avoir regardé des épisodes de leur série préférée sans leur partenaire. Cette pratique s’appelle le Netflix cheat.

Un acte de trahison suprême

Né aux Etats-Unis au début des années 2010 avec le développement des plateformes de service de vidéo à la demande par abonnement et la multiplication du nombre de séries produites, le Netflix cheat est une tromperie consistant à prendre de l’avance seul sur une série que l’on regarde habituellement à deux.

Un phénomène croqué dans l’épisode 19 de la huitième saison de How I met Your Mother, intitulé « The Fortress » (« La Forteresse »). Marshall, qui se sent seul depuis que Lily s’immerge corps et âme dans le monde de l’art, se met à regarder Woodsworthy Manor – une parodie de Downton Abbey – avec Ted. Un acte vécu par Lily comme une trahison suprême !

Un sentiment partagé par 66 % des Français interrogés par Netflix qui considèrent que les séries s’apparentent à un vrai moment de plaisir, de détente et de partage. 8 % des sondés estiment que regarder un épisode dans le dos de son partenaire est pire que de le tromper. 14 % aimeraient mieux voir leur moitié espionner leurs SMS plutôt que de se faire cheater. Et à choisir, 11 % d’entre eux préféreraient même que leur partenaire oublie leur anniversaire de mariage plutôt qu’il regarde leur série préférée sans eux.

L’incroyable pouvoir de séduction des séries

Le «Netflix Cheating». - Netflix

Lorsque l’on demande aux cheaters pourquoi ils ont doublé leur partenaire, 58 % répondent qu’il leur fallait absolument savoir ce qui se passait dans la suite de la série, et d’ailleurs, 28 % rejettent complètement la faute sur la série qui était trop prenante. 25 % d’entre eux sont motivés par la crainte de ne pas pouvoir participer aux conversations autour de la série branchée du moment. Un quart des cheaters français estiment tout simplement qu’ils étaient en droit d’avancer en solo car leur moitié est moins fan de la série qu’eux. On retrouve parmi les tentations suprêmes dans le catalogue Netflix Marvel’s Daredevil, The Walking Dead, House of Cards ou encore Narcos, séries auxquelles les cheaters ont largement succombé. American Horror Story, Marseille, Breaking bad, Black Mirror et Orange Is The New Black figurent également en tête des shows les plus cheatés par les Français.

Des infidélités en série et en douce

Le cheating est un acte rarement prémédité : 77 % des Français ont pris la décision de cheater sur un coup de tête. Une fois qu’ils ont cédé à la tentation, 87 % d’entre eux sont de véritables cheaters en série puisqu’ils avouent avoir cédé à la tentation deux fois ou plus.

Ne perdez pas de vue votre compagnon trop longtemps ! 61 % du cheat se produit lorsque l’un des partenaires est seul à la maison. Côtés techniques et astuces, 21 % des cheaters attendent que leur moitié soit couchée pour regarder leur série préférée en douce et 13 % en viennent même à se cacher dans une autre pièce pour pouvoir cheater en secret. Cependant, un débat subsiste encore : si mon partenaire s’endort pendant que nous regardons la série, est-ce que continuer c’est cheater ? Pour 63 % des Français, c’est un grand oui !

Les différents profils de « cheaters ». - Netflix

Avec quasiment la moitié des couples concernés (45 %), il y a donc une chance sur deux que votre partenaire en fasse partie. Pour autant l’avouera-t-il ? 61 % se sentent coupables et l’avouent, tandis que 63 % déclarent qu’ils tricheraient plus souvent encore s’ils avaient la certitude de pouvoir le faire en toute impunité. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour éviter le spoil à la machine à café !

>> Et vous ? Avez-vous déjà été victime de « Netflix Cheating » ? Comment avez-vous réagi ? Qu’avez-vous ressenti ? Avez-vous déjà regardé un ou plusieurs épisodes d’une série avant et sans la personne avec qui vous vous étiez engagé à le faire ? Si oui, racontez-nous pourquoi et confiez-nous toutes vos astuces pour cheater sans se faire choper ?

*Methodologie L’échantillon a été sélectionné selon l’âge et le sexe et est représentatif d’une population adulte qui regarde des émissions de télévision via des services de streaming en couple dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle Zélande, Philippines, Singapour, Inde, Japon, Taïwan, Sud Corée, Hong Kong, Émirats Arabes Unis, Mexique, Chili, Colombie, Brésil, Argentine, Espagne, Portugal, Turquie, Pologne, Italie, Allemagne, France, Suède, Norvège, Pays-Bas et Danemark.

Mots-clés :