Télévision

RIP L'émission phare de Canal+ ne finira pas la saison...

Une partie de l'équipe du «Grand Journal», saison 2016-2017. - Xavier Lahache - Canal+

V. J.

« Poursuivant sa volonté de renforcer son offre abonnés, Canal + proposera désormais une case supplémentaire de cinéma de 17h40 à 19h30. » La chaîne met les formes, mais c’est bien d’un aveu d’échec qu’il s’agit. Confirmantune rumeur relayée la semaine dernière, Le Grand Journal s’arrêtera donc le 17 mars prochain après treize années d’antenne et des audiences en chute libre.

« Les programmes en clair débuteront désormais à 19h30, annonce le communiqué de la chaîne, autour des émissions identitaires de Canal + : Le Journal du Cinéma, Le Gros Journal, Le Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols. » Une nouvelle programmation effective à partir du 20 mars, que l’on peut voir aussi comme un sursis, avant le grand chamboulement à la rentrée 2017 - et un passage au tout crypté ?

Quant aux équipes du Grand Journal, elles sont « remerciées » et travaillent, selon la chaîne, à de nouveaux projets d’émissions.

