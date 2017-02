Télévision

EMISSION L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a retenu « le caractère non intentionnel » du coup de matraque infligé au jeune homme lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois…

Michel Onfray en février 2017. - IBO/SIPA

L’affaire Théo n’en finit plus de faire réagir. Invité de l’émission On n’est pas couché sur France 2 samedi, le philosophe Michel Onfray a critiqué les conclusions de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) dans l’affaire Théo, qui ont retenu « le caractère non intentionnel » du coup de matraque infligé au jeune homme lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois.

Invité par l’émission à choisir un dessin de presse Michel Onfray a opté pour celui de Lefred-Thouron publié dans Le Canard Enchaîné, qui ironise sur la défense des policiers mis en cause dans cette affaire.

ONPC. Michel Onfray sur Théo: "On vient nous dire qu'une matraque a déraillé" https://t.co/h0uAT1nAvD pic.twitter.com/muibrfrPEm — L'Express (@LEXPRESS) February 12, 2017

« On se dit "mais comment est-ce possible ? »

L’occasion pour le philosophe de donner son point de vue : « Moi, j’estimais que cette police de la police [l’IGPN] était crédible et là, on vient nous dire "on a regardé, il s’est rien passé, c’est juste une matraque qui a déraillé, déraillé sur 10 cm dans le rectum". Quand ce genre de chose peut être dite sans que personne ne trouve à redire, effectivement, c’est la décadence », a-t-il indiqué.

« Il y a cette idée qu’un rectum pourrait se précipiter sur une matraque à l’insu de son plein gré. On se dit "mais comment est-ce possible ?" », s’est-il exclamé.

