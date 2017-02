Télévision

CEREMONIE La journaliste Leïla Kaddour remplace Claire Chazal à la présentation des Victoires de la musique classique, ce mercredi à 20h55 sur France 3...

La journaliste Leïla Kaddour rejoint Frédéric Lodéon à la présentation de l'émission. - N. Guyon

Propos recueillis par Claire Barrois

Mise en scène, lumières, caméra et, évidemment, musique… Mardi après-midi, l'heure était aux derniers réglages à l’auditorium de Radio France à Paris avant le concert de « grande musique » le plus suivi en France : les Victoires de la musique classique. Diffusée en direct ce mercredi soir sur France 3, France Musique et Culturebox, la cérémonie est coprésentée pour la première fois par Leïla Kaddour, le joker de Laurent Delahousse depuis juillet 2016 pour les JT de France 2. La journaliste a partagé sa joie de se lancer dans cette nouvelle aventure avec 20 Minutes.

Que représente cette nouvelle aventure pour vous ?

C’est le premier prime de cette envergure que je présente. Je ne suis pas encore angoissée, je pense que ça va venir mercredi après-midi à l’approche de l’échéance. Pour l’instant, je n’ai pas le temps de réfléchir et c’est très bien comme ça !

Quel est votre rapport à la musique classique ?

J’ai toujours écouté de la musique classique sans considérer qu’il y avait des moments pour ça. Pour moi c’est un style comme un autre, et c’est parfois un morceau de R'nB avec une petite référence qui va me pousser à écouter une œuvre. Je vais aussi à l’opéra de temps en temps par curiosité.

Vers quel type d’œuvres vous tournez-vous dans la musique classique ?

Je suis très fan de chant lyrique. La voix est un instrument incroyable qu’on a tous en nous. Voir ce qu’on peut faire de nos cordes vocales avec un peu de travail m’épate ! Je trouve aussi les chanteurs incroyables. Quand on se rend à l’opéra, on va voir une œuvre dont on connaît la fin, mais en fonction du talent de comédien des chanteurs, de leur intelligence, ils apportent des nuances très différentes et nous font découvrir une facette différente de leur personnage. C’est un art où règnent l’exception et l’excellence.

Que préférez-vous dans ce que proposent les invités ?

En tant qu’animatrice de la soirée, je me dois de garder une certaine neutralité donc je le garde pour moi ! Je me suis intéressée à ce que faisaient les invités et j’ai été bluffée. Ils donnent beaucoup, sont sur les plus grandes scènes du monde entier… Réunir Jonas Kaufmann, Marie-Nicole Lemieux, Philippe Jaroussky ou encore Nemanja Radulovic équivaut à rassembler Arcade Fire, U2 et d’autres pour une scène rock. C’est vraiment incroyable !

Que comptez-vous apporter à l’émission ?

Je suis angoissée par la gestion du temps : si ça s’éternise, on provoque de la lassitude quel que soit le contenu, mais il faut aussi laisser assez d’espace aux artistes pour qu’ils s’expriment… Je vais donc essayer de rester dynamique. En plus, mon duo avec Frédéric Lodéon est nouveau. Nous sommes de deux générations différentes et nous sommes complices. Nous avons une vraie envie d’être ensemble.

Mots-clés :