DERNIÈRE CHANCE Après une longue trêve hivernale, la saison 7 reprend ce dimanche aux Etats-Unis, et lundi en France sur OCS...

Image extraite de la saison 7 de «The Walking Dead» - © Gene Page/AMC

Clio Weickert

Elle est enfin là. Après une bien trop longue trêve hivernale de 63 jours, la saison 7 de The Walking Dead est de retour, mettant fin à d’atroces souffrances. Près de deux mois d’attente interminable à se morfondre quant au sort de Rick et sa bande… A pleurer toutes les larmes de son corps en pensant à l’avenir incertain de la petite Judith… Ou encore à se demander désespérément comment mettre un terme à la folie de l’affreux Negan…

Bon, en fait, on s’en tape le coquillard de la petite Judith, non ? Ce qu’on aimerait savoir, c’est surtout quand cette fichue saison 7 va ENFIN décoller ? Allons-nous subir encore huit prochains épisodes fades et sans surprise ? Et se forcer pour on ne sait quelle sombre raison d’ailleurs – masochisme ?-, à venir à bout de cette saison interminable ? Alors que quand on y réfléchit deux secondes, ce n’est pas si compliqué que ça… A l’aube de cette reprise, 20 Minutes a trouvé 5 pistes pour relancer The Walking Dead.

>> A lire aussi: «The Walking Dead»: Les audiences en chute libre (et la série aussi)

Et si… Negan passait l’arme à gauche ?

Et si le personnage que l’on avait tant attendu, en qui on avait fondé tant d’espoir, disparaissait lors du dernier épisode apothéose de la saison 7 ? C’est en tout cas l’une des premières pistes évoquées par l’une des rares personnes de la rédaction qui se force encore à regarder la série. Soit une séquence jouissive où le terrible Negan, qui nous a quand même arraché deux de nos petits camarades, succombe dans la souffrance, après une sadique séance de torture. Genre œil pour œil, dent pour dent. Et soyez honnête, ne dites pas que vous n’y avez jamais songé. Le hic ? L’événement clôturerait la saison 7 en beauté certes, mais anéantirait peut-être aussi toute envie de poursuivre la série.

Et si… « The Walking Dead » s’arrêtait ?

Mais oui, tant qu’on y est, pourquoi ne pas mettre définitivement un terme à une série qui agonise depuis bien trop longtemps ? Bam, on tue Negan, tout le monde est content, Rick et Michonne se marient puis nous font plein d’enfants ? Il faut savoir tourner les pages parfois, avoir la maturité de passer à autre chose.

Et si… Carl nous faisait une Œdipe ?

Oui tiens, peut-être que Carl pourrait tuer son père, devenir un ado rebelle, et ne penser qu’à copuler et à se droguer comme tout ado rebelle de série qui se respecte ? Bon, l’idée vient d’un des cerveaux les plus perturbés de cette rédaction… Mais pourquoi pas ?

Et si… notre bande déménageait ?

Autre option envisagée, un déménagement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on en a marre d’Alexandria et de la forêt tristoune, et que ça fait du bien de changer d’air. Si certains éléments de la rédaction ont détesté l’épisode 6, lorsque Tara débarque sur le camp d’une communauté de femmes, d’autres semblent avoir apprécié. Notamment sa petite plage, son soleil… Du coup, l’idée serait de se débarrasser de Negan, puis de squatter le campement des filles, et place au farniente. Bon, pas sûr que ça rythme beaucoup la série, avouons-le…

Et si… Rick foutait le camp ?

Dernière piste, mais peut-être la plus intéressante à creuser. Et si Rick sortait de nos vies ? Le « leader » de The Walking Dead a fait son temps, et sa présence devient de plus en plus insupportable et pesante… Éliminez-le et qu’on n’en parle plus ! Au moins ça ferait un truc à raconter à la machine à café, autre que le « mais tu regardes encore TWD ? ! »

