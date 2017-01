Télévision

CLASH Sur le plateau de «Salut les Terriens» pour faire la promotion de son calendrier sexy, Clara Morgane a attaqué Enora Malagré...

Clara Morgane, samedi 21 janvier, sur le plateau de «Salut les Terriens». - Capture d'écran / C8

C. Ba.

Visiblement, les deux femmes ne sont pas copines… Interrogée au sujet de la chroniqueuse de TPMP Enora Malagré, qui a jugé son calendrier « cul-cul », Clara Morgane n’a pas mâché ses mots : « Enora Malagré est un cas pour moi. Je n’ai jamais vu quelqu’un autant changer d’attitude. Elle dit du mal de quelqu’un, ensuite elle lui saute dans les bras. Ensuite, elle dit qu’elle ne le connaît pas. Elle est bipolaire, quoi. »

L’actrice a tenu à clarifier son propos pour assurer qu’elle n’avait pas d’animosité particulière à l’encontre de la chroniqueuse. « Elle a vraiment beaucoup de problèmes, a estimé Clara Morgane. C’est quelqu’un qui n’est pas sûr de soi, qui est profondément jalouse de toutes les femmes. » Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir sur le plateau.

Gilles Verdez aussi visé

Gilles Verdez, également chroniqueur de TPMP, a tenu à défendre sa collègue en assurant : « Enora est la quintessence de la féminité, Enora est magnifique, elle n’a à être jalouse de personne et elle ne l’est pas ! » Manque de chance, Clara Morgane l’a coupé d’un cinglant : « Toi tu es fan de Nabilla donc on a compris à peu près le niveau », faisant rire et applaudir le public.

En bon maître de l’émission, Thierry Ardisson a coupé court à la discussion mouvementée qui s’annonçait en déclarant : « On ne va pas commencer une polémique là-dessus ! »

