POLEMIQUE En révélant avant l’heure sur Facebook que le superchampion allait perdre son « étoile », l’animateur avait mis TF1 très en colère…

Jean-Luc Reichmann, présentateur des "12 Coups de midi" sur TF1 - LAURENT ZABULON

20 Minutes avec agence

Jean-Luc Reichmann a expliqué ce lundi pourquoi il avait annoncé la défaite de Christian Quesada aux 12 Coups de midi, après six mois de victoires en série. « Je me suis permis de remercier Christian en premier, parce qu’il a été sollicité, traqué, suivi sans arrêt et il a résisté. C’était ma manière à moi de le remercier. (…) C’est pour ça que j’ai dégainé un peu vite, mais j’ai dégainé le premier quand même », a confié le présentateur de l’émission lors d’un Facebook live diffusé ce lundi par TF1.

L’animateur avait révélé sur Facebook samedi à minuit que celui que l’on surnomme désormais « le grand maître de midi » allait perdre son « étoile », tout en lui rendant hommage. Une sortie avant l’heure qui avait fait grincer des dents TF1.

« Parler avant mon départ était quelque chose qui lui tenait à cœur »

« C’est un manque de respect pour les téléspectateurs », avait déclaré un cadre de la chaîne. De son côté, le producteur du jeu, Endemol, avait laissé entendre que Jean-Luc Reichmann « ne supportait plus que Christian lui vole la vedette ». « Il a voulu reprendre la main sur la communication. Mais ce n’est pas très malin de sa part », avait ajouté la société.

Christian Quesada a, lui, confié à Europe 1 penser que la décision de l’animateur de « parler » avant son « départ était quelque chose qui lui tenait à cœur ». A noter que Claire, la candidate qui a éliminé notre superchampion de midi, a abandonné son trône, sans perdre, préférant privilégier son avenir professionnel.

