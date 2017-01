Télévision

KAMEHAMEHA La nouvelle série « Dragon Ball Super », supervisée par Akira Toriyama lui-même, commence mardi à 18h30 sur la chaîne jeunesse Toonami…

«Dragon Ball Super», nouvelle série et suite directe de «Dragon Ball Z» - Studio Shueisha / Toei Animation

V. J.

Vingt ans après la fin de Dragon Ball Z, Son Goku et ses amis sont de retour en France. A la télévision, en version française. Non pas sur TF1 dans le Club Do (disparu en 1997, toujours dans nos coeurs), mais sur Toonami, une chaîne jeunesse payante, disponible depuis 2016 chez la majorité des fournisseurs et depuis mardi sur Canal. C’est à cette occasion que Toonami débute la diffusion de Dragon Ball Super, du lundi au vendredi à 18h30.

Une relecture des derniers films

A l’antenne au Japon depuis l’été 2015, ce nouveau Dragon Ball fait directement suite à DBZ et au combat contre Boo. La paix règne sur Terre, jusqu’au réveil de Beerus, le Dieu de la destruction, qui, avec son assistant Whis, est à la recherche du Super Saiyen Divin. Les fans auront tiqué, il s’agit du pitch du long-métrage Battle of Gods sorti en DVD/Blu-ray en 2015. En fait, les premiers épisodes de Dragon Ball Super revisitent les événements du film, ainsi que ceux de La Résurrection de ‘F’. L’idée est d’unifier la mythologie Dragon Ball, le tout sous la supervision d’Akira Toriyama lui-même.

Akira Toriyama Approved

Voilà pourquoi Dragon Ball Super est un événement. L’auteur original est très impliqué dans l’écriture des scénarii et la conception des personnages, contrairement, par exemple, à Dragon Ball GT en son temps. Mieux, le mangaka étend son univers, ou plus précisément ses univers. Car, on l’apprend au début du nouvel animé, l’univers de Son Goku n’en est qu’un parmi d’autres, parmi 12 autres. Chacun avec son Kaiô Shin, son Dieu de la destruction et donc son lot d’aventures inédites.

On m'avait craché dessus quand j'ai critiqué le 1er épisode de Dragon Ball super. Maintenant on en est là. Stop pitié pic.twitter.com/bhQRd4X2EY — TRUNKS (@Frederic_Luu) August 9, 2015

Mais tout n’est pas « super » dans Dragon Ball Super. De nombreux soucis de réalisation ont été pointés du doigt et ont mis les fans en colère. Avec aujourd’hui 75 épisodes au compteur, la qualité semble être de nouveau au rendez-vous chaque semaine. Surtout lors de l’arc dit de « Trunks du futur », avec l’apparition de Black Goku, considéré comme l’un des meilleurs de toute la saga.

