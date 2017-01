Télévision

RESTO DU CŒUR Pierre Palmade, Mimie, Goldman… Mais qui pour assurer le show alors ?….

Pierre Palmade ne participera pas aux Enfoirés en 2017. - CHEVALIN CHRISTOPHE/TF1/SIPA

C.W.

Bonne nouvelle pour la musique, mais mauvaise pour les fans. Comme sa comparse Mimie Mathy il y a quelques semaines, Pierre Palmade a annoncé qu’il ne participera pas au spectacle des Enfoirés cette année. Jean-Jacques Goldman, Mimie Mathy, et maintenant Palmade… 2017, l’année de la débandade pour Les Enfoirés ?

>> A lire aussi: Thomas Pesquet chante avec les Enfoirés depuis l'espace

« Partie remise, à bientôt »

C’est via son compte Facebook que l’acteur a informé ses fans de son absence. « C’est avec grand regret que je ne serai pas aux Enfoirés cette année à Toulouse », a-t-il écrit, précisant que sa complice de toujours Michèle Laroque, sera là pour assurer le show. Petite lueur d’espoir pour les déçus, Pierre Palmade devrait revenir l’an prochain, si l’on en croit son « partie remise, à bientôt ».

Certains partent, d’autres arrivent, et si les téléspectateurs ne verront donc plus certains visages historiques cette année, ils en découvriront quelques nouveaux, dont Amir et Kendji Girac, qui font leur entrée dans la troupe.

