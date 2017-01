Télévision

MEDIAS L’ancien animateur du « Supplément » sur Canal + va remplacer Nicolas Demorand sur la chaîne du service public…

Ali Baddou va rejoindre la famille France 3 - Augustin Détienne

C.W.

Du sang neuf sur France 3. Comme le rapportait le site Puremédias, confirmé depuis par la chaîne, Ali Baddou, ancien visage de Canal +, débarquera prochainement sur France 3. En mars prochain, le présentateur reprendra les rênes de Drôle d’endroit pour une rencontre, et succédera ainsi à Nicolas Demorand.

Le rendez-vous culture du vendredi soir

Remercié par la chaîne cryptée l’été dernier, Ali Baddou s’apprête à faire son come-back dans le petit écran. Et c’est sur une chaîne du service public, France 3, que l’animateur réapparaîtra en mars prochain. Il présentera Drôle d’endroit pour une rencontre, une émission culturelle diffusée le vendredi soir, en deuxième partie de soirée après Soir 3. « Ça ne se refuse pas, a expliqué Ali Baddou au Parisien. J’adore la culture, un de mes fondamentaux. Et le timing était parfait ».

Alors que Nicolas Demorand présentait le programme deux soirs par mois (pour cause d’emploi du temps), Ali Baddou sera quant à lui en charge de trois diffusions mensuelles. De même, selon le quotidien, Drôle d’endroit pour une rencontre devrait désormais tourner autour d’un seul invité, et non plus trois.

