TELEVISION La journaliste et chroniqueuse Isabelle Saporta s'était clashée avec Maud Fontenoy vendredi...

Isabelle Saporta et Maud Fontenoy clashent sur le plateau de «Actuality» - France 2

Une décision irrévocable. Dimanche, la journaliste et chroniqueuse I­sa­belle Saporta a annoncé sur Twitter son départ de l’émission AcTua­liTy sur France 2 : « Le clash avec Maud Fonte­noy m’a décidé. Ma place n’est pas dans AcTua­liTy mais sur le terrain à lutter à vos côtés ». Vous avez raté un épisode ? La navigatrice engagée en politique et en écologie (Nicolas Sarkozy l’avait nommé oratrice nationale chargée de l’environnement) était l’invitée de Thomas Thouroude pour son livre, Des tempêtes, j’en ai vu d’autres.

Le clash avec @maudfontenoy m’a décidée. Ma place n’est pas dans @Actuality mais sur le terrain à lutter à vos côtés. — Isabelle Saporta (@isabellesaporta) January 15, 2017

« Cette émission tourne au jeu, avec des animaux en cage »

Connue pour ses positions pro santé et anti industrie agro-alimentaire, Isabelle Saporta n’a pas manqué de lui rappeler ses combats, ses « pseudo-combats » : « Vous êtes pro-gaz de schiste, pro-OGM, vous avez défendu le Roun­dup corps et âme, il y a un moment vous pouvez dire "Je suis pour l’écolo­gie", la main sur le cœur, mais vous avez toujours été du côté des lobbies à chaque pseudo-combat que vous avez mené. » Maud Fontenoy a essayé de répondre, « Vous n’avez pas lu un mot de mon livre », mais la chroniqueuse était très remontée et multipliait les critiques.

« Je n’ai plus ma place sur AcTua­liTy, a confié Isabelle Saporta au Parisien. Cette émis­sion tourne au jeu, avec des animaux en cage et de criquets à croquer. Ça ne me corres­pond plus. Je ne peux pas tout accep­ter. Je pars avec panache. »

