Claire a détrôné Christian. Samedi, après 193 participations, « maître » Christian Quesada, « le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV » selon les mots de Jean-Luc Reichmann, a été éliminé de l’émission de TF1 Les 12 coups de midi.

C’est Claire, une jeune blonde qui se qualifie d' « hyper-active », « pétillante » et « positive » qui a mis fin au règne de Christian.

Jean-Luc Reichmann a évoqué son courage d’avoir repris ses études de droit à 29 ans. « Vous êtes à fond, vous dormez avec le Dalloz », a souligné l’animateur qui parle alors de sa « soif d’apprendre en permanence ».

Réponse de l’intéressée : « Je n’ai pas eu la chance de le faire quand j’étais plus jeune car j’ai une situation familiale où j’ai perdu mes parents très jeunes. En plus, j’ai un petit handicap de naissance c’est que je ne vois pas très très bien de loin surtout, mais même de près je ne vois pas très bien forcément. Je me suis dit que j’ai envie de me battre, pas envie de m’appitoyer sur mon sort. J’ai envie de rebondir, j’ai envie d’apprendre, j’ai envie de bouger. »

Avec une telle énergie, Claire arrivera-t-elle à battre le record de participations de Christian ?

