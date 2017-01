Télévision

TELE Il a été éliminé ce samedi après 193 participations à l'émission de TF1...

Après 193 participations, Christian Quesada est éliminé des «12 coups de midi». - Capture d'écran/Facebook

M.B.

Jean-Luc Reichmann le présente sur sa page Facebook comme « le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV ». Ce samedi, Christian Quesada a été éliminé après 193 participations à l’émission de TF1 Les 12 coups de midi. Il a récolté au passage une cagnotte record de 809.392 euros.

Sur sa page Facebook, l’animateur de la première chaîne a tenu à rendre un hommage appuyé à ce candidat qu’il a « surnommé très rapidement "le Professeur" tant j’avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission ».

« Votre merveilleuse aventure restera pour tous une très forte émotion de télévision, un moment inoubliable de notre émission. Vous qui, à votre arrivée, n’aspiriez qu’à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à elle, grâce aux 12 Coups, grâce à TF1, Vous qui n’aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l’avenir bien plus sereinement avec Robin et Clément vos deux magnifiques enfants », écrit Jean-Luc Reichmann.

Avant de conclure : « Personnellement, je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais Vous, du haut de vos 167 centimètres, Vous êtes maintenant le plus grand. Vous qui avez été décrié, critiqué, Vous avez su répondre à quelques 5000 questions que je vous ai posées. Vous, l’amoureux du Je de l’être et des Jeux de maux, Vous allez me manquer… »

