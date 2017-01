Télévision

ETATS-UNIS Des Américains anonymes qui faisaient l'éloge de la future ex-First Lady ont été surpris de la voir surgir de derrière un rideau...

Michelle Obama s'est prêtée à une caméra cachée diffusée dans le «Tonight Show» de Jimmy Fallon en janvier 2017. - Capture d'écran NBC

Imaginez que vous complimentez une personnalité que vous admirez, en faisant face à son portrait, et que celle-ci finisse par surgir de derrière un rideau. C’est ce qui est arrivé à une poignée d’Américains conviés par une équipe de télévision à dire en quoi Michelle Obama comptait pour eux. Cette « caméra cachée » a été diffusée mercredi soir dans le Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC.

« Grâce à vous, je sais que ma couleur de peau ne définit pas qui je suis ou ce que je peux accomplir. Pendant des années, vous avez démontré à plusieurs reprises qu’avec de la dignité, de la compassion et du respect, on peut surmonter toutes les difficultés », déclare une jeune femme pendant que celle qui est encore la First Lady pour quelques jours découvre ses propos en coulisse.

Une « influence considérable »

Un jeune homme a confié qu’il avait la même considération pour Michelle Obama que celle qu’il éprouve envers « les meilleurs enseignants qu’il a jamais eus » pour « l’influence considérable » qu’elle a pu avoir sur les gens. Un père de famille la remercie quant à lui pour la « gentillesse » qui transparaît dans chacun de ses discours et affirme qu’il s’agit de « la principale valeur » qu’il tente d’inculquer à ses enfants… Et à chaque fois, au bout de quelques instants, le rideau s’ouvre pour laisser apparaître Michelle Obama, à la plus grande surprise des laudateurs qui réagissent entre larmes et rires nerveux. Une énième déclinaison de la politique spectacle ou un touchant clin d’œil à une First Lady très appréciée ? On vous laisse juges…

