Télévision

AMBIANCE Le choniqueur d'«On n'est pas couché» avait flingué l'émission de France 5, trop gentille selon lui...

Anne-Sophie Lapix et Yann Moix règlent leurs comptes sur le plateau de «C à vous» - France 5

V. J.

A l’automne dernier, Yann Moix profitait dela venue d’Eric Woerth sur le plateau d’On n’est pas couché pour flinguer une autre émission de France Télévisions, C à vous à France 5, où l’on est « nourri, logé, blanchi ». C’est pourtant à la table d’Anne-Sophie Lapix que l’écrivain et chroniqueur se trouvait lundi soir, et l’animatrice n’a pas manqué leur renvoyer ses propos à la figure.

« Il n’y a rien à craindre ici »

« Dans cette émission, on est bien traité, assume Yann Moix. Généralement, il n’y a rien à craindre ici » A la « sincérité » d’On n’est pas couché, il oppose la « fausseté » de C à vous, prenant pour exemple le rituel des cadeaux pour chaque invité. « La dernière fois, je vous ai offert quelque chose sans même connaître le contenu », explique le chroniqueur. Mais attention, « c’est une émission agréable à faire ».

Ne tenant plus sur sa chaise, Anne-Sophie Lapix lui a fait remarquer que c’est « toujours étonnant d’entendre quelqu’un critiquer une émission et venir, ça s’appelle manger à tous les râteliers ». Ce à quoi Yann Moix a répondu qu’ils avaient insisté pour le fait venir. « Personnellement non », rectifie l’animatrice dans un sourire. Ambiance.

