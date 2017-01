Claire Barrois

Visiblement, Karine Le Marchand en a assez qu’on critique son émission Une ambition intime. C’est pourquoi elle a réagi vivement, samedi soir, quand la romancière Mazarine Pingeot a affirmé, dans On n’est pas couché, qu’elle ne regardait pas son émission et qu’elle n’en avait « pas très envie ».

« Ce qui m’étonne, c’est la promotion de l’intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours, a expliqué la fille de l’ancien président de la République François Mitterrand. Mais, en même temps, ça va avec la dérive de la société. Je trouve ça plutôt attristant et inquiétant. » Une attaque qui a provoqué une réaction quasi immédiate de sa présentatrice, Karine Le Marchand.

Certains s'offusquent de "l'indécence" des politiques à se livrer, et publient les lettres d'❤️de leurs parents... #nocomment #ONPC

Or, comme Mazarine Pingeot l’avait déclaré dans l’émission après une question de Laurent Ruquier, elle a simplement donné son autorisation pour la sortie du livre à sa mère peu de temps avant que celui-ci soit publié. Elle n'est pas à l'origine de cette publication. Ce que n’ont pas manqué de faire remarquer les twittos à Karine Le Marchand.

@KarineLMOff si je ne me trompe c'est la mère de Mazarine qui a publié les lettres et non elle #onpc