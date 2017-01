Télévision

TÉLÉVISION Sur Twitter, le futur président des Etats-Unis s’est moqué des audiences réalisées par Schwarzy, son successeur dans « The Celebrity Apprentice »…

Arnold Schwarzenegger a succédé à Donald Trump dans «The Celebrity Apprentice» - Paul Drinkwater/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Aucune pitié pour Schwarzy. Ce vendredi sur Twitter, Donald Trump s’est payé l’ancien acteur Arnold Schwarzenegger qui lui a succédé à la présentation de l’émission de téléréalité The Celebrity Apprentice, raillant ses premières audiences « en comparaison de la machine à audimat » Trump.

Le président élu américain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier et qui a accédé lui-même au rang de star aux Etats-Unis après avoir présenté The Apprentice et The Celebrity Apprentice durant 14 saisons, est coutumier de ces invectives ad hominem dans des tweets.

« Tant pis pour la star du cinéma »

L’ancien gouverneur de Californie (2003-2011), Arnold Schwarzenegger, succède au futur président à la tête de l’émission, dont le premier numéro de la huitième saison a été diffusé lundi soir.

« Wow, les chiffres sont tombés et Arnold Schwarzenegger a été "submergé" (ou détruit) en comparaison de la machine à audimat, DJT », a écrit le milliardaire, en finissant par ses initiales.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

« Tant pis pour la star du cinéma, et ce n’était que la saison 1 comparée à la saison 14. Maintenant, comparez-le à ma saison 1. Mais on s’en fiche, il a soutenu (John) Kasich & (Hillary) Clinton », a-t-il renchéri dans un deuxième tweet, en référence à son ancien rival des primaires républicaines et de sa concurrente démocrate pour la présidentielle.

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

« Nous ne sommes pas ennemis »

Des attaques auxquelles Arnold Schwarzenegger n’a pas tardé à réagir. « Je vous souhaite bonne chance et j’espère que vous travaillerez pour TOUS les Américains aussi agressivement que vous avez travaillé pour vos audiences », a écrit l’ancien gouverneur sur Twitter.

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017

De même, il a retweeté une de ses publications datant d’après la victoire de Trump en novembre dernier, faisant appel à un discours du président Lincoln. « Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes tous Américains », a-t-il mis en exergue, afin « d’inspirer » Donald Trump.

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew — Arnold (@Schwarzenegger) November 10, 2016

Des audiences bien inférieures

Les chiffres des audiences du premier épisode du Celebrity Apprentice sous l’ère de l’acteur d’origine autrichienne de 69 ans sont en réalité tombés mardi : l’ex-Terminator a en effet réuni 4,9 millions de téléspectateurs pour sa première, contre 6,5 millions pour Donald Trump lors du premier épisode de sa dernière saison, il y a deux ans.

Dans un arrangement controversé, le studio qui produit l’émission The Celebrity Apprentice, MGM Television, avait indiqué en décembre que Donald Trump resterait coproducteur exécutif de l’émission, avec son nom au générique.

