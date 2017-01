Télévision

SERIE Ceux qui rêvent d’un retour vont devoir attendre…

Cela aura été une joie de courte durée pour les fans de Will & Grace. Après huit saisons, la série mettant en scène, Will, Grace, mais aussi Karen et Jack a pris fin en 2006 et nombreux sont ceux qui rêvaient d’un retour. Ils ont eu de quoi espérer récemment après les propos de Leslie Jordan au cours d’une interview radio. Celui qui avait été guest star au cours de la série, a assuré qu’elle était de retour avec 10 épisodes dont le tournage débuterait en juillet prochain.

Sauf que la situation n’est pas aussi simple, comme l’a précisé très rapidement après Debra Messing, l’interprète de Grace. A un fan qui la questionnait sur Twitter, elle a répondu : « Malheureusement, Leslie avait tort. Il n’y a rien au-delà des discussions. »

Tout le monde en a envie

Ce n’est pas la première fois que des membres du casting font référence à des discussions. Eric McCormack a évoqué dans TVInsider les relations entre NBC et la production. « La discussion en ce moment tourne autour de quelque chose de limité, un petit 10 épisodes… Mais ça va prendre du temps avant qu’on puisse se mettre d’accord. Je suis le seul à avoir une série régulière [Les Voyageurs du temps], mais les autres pourraient décrocher une série à n’importe quel moment. Donc, c’est quelque chose de très dur à planifier, mais on est tous à fond », a déclaré l’interprète de Will.

Eric McCormarck a déjà eu l’occasion de retrouver Debra Messing, Sean Hayes et Megan Mullally récemment. Ils ont tourné une vidéo tous les quatre afin d’encourager les citoyens à aller voter lors de la récente élection présidentielle américaine.

