TÉLÉVISION Dans un projet signé Viceland, l’acteur James Van Der Beek entrera dans la peau d’un des co-créateurs de Major Lazer…

James Van Der Beek interprétera le rôle du Dj Diplo - Rich Fury/AP/SIPA

James Van Der Beek is back. L’acteur connu pour son rôle de Dawson dans la série des années 1990 du même nom, change radicalement de répertoire. Dans une série signée Viceland, il entrera dans la peau du Dj Diplo.

James aux platines

Comme le rapporte Konbini, la série What Would Diplo Do ?, «se situerait quelque part entre Louie et WorldStar HipHop [un blog vidéo sur la musique urbaine] ». Soit une comédie sur la vie du Dj américain Diplo, co-créateur du trio Major Lazer. Un projet qui ravit James Van Der Beek visiblement « J’ai adoré déconstruire mon image depuis plusieurs années, mais avoir la chance de le faire avec une mégastar internationale comme Diplo, qui nous laisse faire quelque chose de fun et absurde que peu de personnes auraient eu le cran d’accepter, c’est dingue », a-t-il expliqué. Dans ce projet Viceland, l’acteur devrait avoir une triple casquette : acteur, scénariste et producteur.

